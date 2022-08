Conte: "Calenda si è svegliato, allarme M5s su energia sei mesi fa"

ROMA - "Carlo vedo che la campagna elettorale ti ha svegliato". A dirlo il presidente del M5s, Giuseppe Conte, rivolgendosi così via Facebook al leader di Azione, Carlo Calenda, che ha proposto ai partiti di sospendere "la campagna elettorale" per intervenire contro il caro energia. "Noi - aggiunge Conte - l'allarme per interventi massicci per famiglie e imprese, scostamento e tetto al prezzo del gas lo abbiamo lanciato sei mesi fa portando proposte a Draghi. Le risposte non sono arrivate. Sugli extraprofitti poi il Governo si è perso per strada 9 miliardi necessari ad aiutare i cittadini sulle bollette. E ora a pagare sono le famiglie".