Coppa Italia: il Cagliari supera 3-2 il Perugia

CAGLIARI - Il Cagliari, con fatica, supera per 3-2 il Perugia nella Unipol Domus. La squadra di casa passa subito in vantaggio al 2' minuto con un colpo di testa di Altare, su calcio d'angolo battuto da Viola. Il Perugia non resta a guardare e pareggia con un diagonale perfetto di Melchiorri, su assist di Kouan. Il Perugia, nel secondo tempo, passa in vantaggio con il contropiede di Kouan e il gol realizzato da Di Serio.

Per i sardi si riaccende la speranza e arriva un rigore, messo a segno al 35' da Lapadula. Al 44' arriva il gol vittoria di Viola, su calcio di punizione. Il Cagliari accede ai sedicesimi della Coppa Italia di calcio.