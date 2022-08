Destro, 'Un lento' è il nuovo singolo

LECCE - “Un lento” è il nuovo singolo del giovane talento leccese Destro, disponibile da venerdì 2 settembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.

Il sodalizio artistico con il suo produttore Beppe Stanco certifica la volontà di Destro di proseguire verso questa direzione sonora ben precisa. Strumenti acustici ed elettronici che si mixano per creare un suono senza tempo.

Proprio insieme al suo produttore, ha deciso di trasferirsi in una masseria in provincia di Lecce, al centro del Salento, per tutto il mese di agosto, per iniziare quello che sarà il suo primo album in uscita nel 2023.

“Un Lento” è un brano che racconta di un amore non reciproco. Capita spesso e a chiunque di incontrare una persona e perdere la testa. In noi iniziano film fantastici con grandi finali, viaggi in pensieri, paure e sogni. E poi per strada la incontri lei ti vede, ma non ti guarda. Pian piano inizierai a capire che i tuoi grandi pensieri e i tuoi bellissimi film erano frutto di un’illusione.

Destro, partecipa a Sanremo Giovani, condotta da Amadeus, andata in onda su Rai 1 lo scorso 15 Dicembre. Dopo aver superato tutte le selezioni di Area Sanremo, la commissione artistica Rai l’ha scelto per la finale televisiva con il suo brano “Agosto di piena estate”.