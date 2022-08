Sanità, Zullo (Fdi): "La Puglia merita efficienza. Auspico un prossimo Ministero della Salute che vigili sul sistema di potere di Emiliano"

BARI - La Puglia e i pugliesi hanno il diritto di sentirsi orgogliosi di un Servizio Sanitario Regionale efficiente e che liberi le energie professionali in contesti organizzativi appropriati per poter assicurare i livelli essenziali di assistenza nella prevenzione, nella medicina territoriale e ospedaliera, valorizzando il ruolo centrale dei medici e di tutti i professionisti della Sanità. Episodi di cronaca giornaliera di inefficienze, sprechi, mancata assistenza, mortificazione degli operatori sanitari, disorganizzazione, precarietà igienico-sanitarie, lunghe liste di attesa, prestazioni negate, non possono e non devono essere la regola in questa nobile Regione. C'è bisogno di spezzare un legame tra Regione a guida Emiliano e Ministero della Salute per far luce sui tanti sperperi e le tante clientele che tolgono soldi all'assistenza e all'efficienza a beneficio di un sistema di potere tirannico che impedisce ai pugliesi di curarsi nei tempi appropriati. È avvertita fortemente la necessità di un Governo e di un Ministero della Salute che non siano allineati, non coprano Emiliano e il suo sistema di potere. Un Governo e un Ministero pronti a monitorare continuamente quanta parte del Fondo Sanitario Regionale viene impegnata e sperperata nelle clientele e quante prestazioni e livelli di assistenza sono negati dal nostro Servizio Sanitario Regionale. Così il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Puglia, Ignazio Zullo.