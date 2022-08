Di Maio: video Meloni non rassicura nessuno

ROMA - "Giorgia Meloni è già stata commissariata da Salvini e Berlusconi tanto è vero che la linea sul deficit, sulle relazioni con Putin, la stanno dettando loro alla coalizione e lei deve fare un video ogni giorno in varie lingue per rassicurare il mondo che non sfascerà l'Italia. Siamo passati da una persona, Draghi, che si sedeva al tavolo e con nome e cognome rassicurava il mondo a una persona che deve dirlo in quattro lingue e nessuno le crede". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio (IC), a 'Agorà'.