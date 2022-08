Elezioni, Casalino: ''Mio nome in lista? Avrebbe danneggiato Conte''

ROMA - ''Il mio nome nella lista avrebbe scatenato polemiche. L'ultima cosa che voglio è arrecare un danno al Movimento o a Conte, a cui mi lega un rapporto di stima e affetto'', dice Rocco Casalino, responsabile della comunicazione di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in un'intervista al Corriere della Sera. In lista, da voci che circolavano in questi giorni, si aspettava anche il nome di Alessandro Di Battista.