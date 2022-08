Politiche, Meloni: "Centrodestra reggerà? Già governato senza problemi"

ROMA - "Noi governiamo 15 Regioni, abbiamo governato insieme altre volte e non mi pare abbiamo mai avuto problemi. Noi stiamo insieme per scelta e compatibilità di visione, dall'altra parte stanno insieme per tentare di abbattere". A dichiararlo la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sulla tenuta di un governo di centrodestra dopo le prossime elezioni, ospite di Radio 24."Quello che sta facendo Fratelli d'Italia è comporre le liste nel modo più meritocratico possibile, anche se io sarei per le preferenze. Poi ci possono essere personalità esterne ma io parto sempre dai territori, perché chi fa politica per amore e dedizione, prima di avere uno stipendio, sono tendenzialmente persone molto affidabili. Noi facciamo una selezione molto serrata" ha detto Meloni rispondendo a una domanda sulla presentazione delle liste per le prossime elezioni, ospite di Radio 24.