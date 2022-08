Speranza: "Il 40% non sa chi votare, partita aperta"

ROMA - ''Io credo che la discussione di queste ore sia la dimostrazione ulteriore del rischio che stiamo correndo. Affrontare il tema del diritto alla salute e la storia sanitaria recente dell’Italia in questo modo conferma che la proposta di Salvini e Meloni che strizza l’occhio a Bolsonaro e Le Pen, a Putin e Orbán, rischia di far andare a sbattere il Paese''. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista al 'Corriere della Sera' commentando il fatto che il covid sia entrato in campagna elettorale e aggiunge: ''Ma qui abbiamo una destra che rischia di isolare il nostro Paese, che rischia di farci diventare euroscettici, che propone una flat tax che tratta miliardari e rider allo stesso modo''.