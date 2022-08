Ex Ilva, Pagano (Pd): “Dov’erano soluzioni di Turco quando era Sottosegretario?”

ROMA - “Se non avessimo memoria a sufficienza, penseremmo che Mario Turco ha le idee chiare per risolvere la questione dell’ex Ilva. Purtroppo, però, ricordiamo bene che ha ricoperto per un anno e mezzo l'incarico di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti e tutte queste idee non le ha sapute mettere in pratica. E allora non si può trarre alcuna conclusione se non che è uno di quei politici che parlano molto ma, alla prova dei fatti, falliscono miseramente. Oggi se la prende con il Partito Democratico ma se non fosse stato per il PD, le risorse per il Bus Rapid Transit, per la Biennale, per i Giochi del Mediterraneo i tarantini non li avrebbero mai visti. È comprensibile che i 5Stelle si sentano sull’orlo del baratro elettorale, ma dire falsità non li aiuterà a salvare la barca.”Lo dichiara Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.