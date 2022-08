Giorgia Polimeno è Miss Rocchetta Bellezza Puglia

BARLETTA (BT) - Giorgia Polimeno, 18 anni di Sogliano Cavour (LE), studentessa del liceo scientifico, è stata eletta Miss Rocchetta Bellezza Puglia nell’ambito della finale regionale di Miss Italia tenutasi sabato 20 agosto ai Giardini del Castello di Barletta.Giorgia, sesta prefinalista nazionale pugliese, è stata incoronata dalla presidente di giuria Samantha Cornacchia, Vice Presidente LILT sez Bat, e da Francesco Minervini, Top Manager Roma Immobiliare; con loro in giuria anche Eleonora Pieroni, attrice e top model, Lucia Dipaola, presentatrice, Mariagrazia Vitobello,Presidente Centro Studi Barletta in Rosa, Jamie Marinelli, imprenditore.A presentare lo spettacolo Serena Sguera, volto noto di Teleregione e padrona di casa del salotto Casa Serena, e Christian Binetti, tra le altre cose presentatore del programma Palcoscenico Miss Italia Puglia, in onda sulla stessa emittente, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un apprezzatissimo monologo contro la violenza sulle donne.Ad allietare la serata, la portentosa voce del tenore Luigi Cutronee le esilaranti incursioni di Emanuele Tartanone, attore comico del Mudu’.Ospite, per la gioia dei pugliesi in Australia, la cantante italo-australiana Camilla Marinelli che ha incantato il numeroso pubblico presente con la sua strepitosa voce.Ad impreziosire la bellezza delle 35 miss in concorso accorse da tutta Puglia, la Scuola di Estetica Semininni e l’Atelier Sposa Rafyva, per la scelta dell’abito dei sogni nel giorno più bello del fatidico sì.L’evento, è stato organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi.Si ringrazia per la preziosa collaborazione: LILT Lega ItalianaLotta Tumori sez Bat Pres. Michele Ciniero, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffè, Zingrillo.com Arreda il tuo business, Bellino metals recycling.