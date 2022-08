Terrore a Giussano, auto contro i tavolini di un bar: 7 feriti

GIUSSANO (MB) - Dramma sfiorato a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, dove un'auto è andata a schiantarsi contro un bar, travolgendo le persone sedute sui tavolini all'esterno del locale.Sono sette le persone rimaste coinvolte. Si tratta di tre donne, di 22, 51 e 80 anni, e quattro uomini, di 27, 35, 47 e 55 anni. Quattro i feriti trasportati in codice giallo e verde negli ospedali di Desio, Carate Brianza, Niguarda e San Gerardo di Monza. Secondo quanto ricostruito, un 80enne alla guida di un Suv non si sarebbe fermato a uno stop e per evitare lo scontro un'altra auto sarebbe andato a schiantarsi contro i tavolini del bar.Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco di Monza, la Polizia locale di Giussano e il 118, con quattro ambulanze, un'automedica ed elisoccorso.