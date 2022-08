La Serie C inizierà il 4 settembre

Il cambio di data, dopo il via inizialmente fissato per domenica 28 agosto 2022, è conseguente alla decisione del Consiglio di Stato che ha respinto la richiesta della Figc di anticipare l'udienza relativa alla vicenda del Campobasso, la cui mancata ammissione è stata temporaneamente sospesa in vista della camera di consiglio del 25 agosto.





Rinviato a data da destinarsi il primo turno della Coppa Italia di Serie C.

- La prima giornata del campionato di Serie C 2022/23 slitta a domenica 4 settembre. Lo ha annunciato con un comunicato la Lega Pro.