Grotte di Castellana: il 24 agosto in concerto Francesco Baccini

BARI - Ancora due eventi gratuiti nella centralissima piazza Garibaldi, poi Piazze d’Estate 2022 si sposterà in largo San Leone Magno per altri imperdibili appuntamenti del calendario promosso e organizzato dal Comune di Castellana Grotte e dalle Grotte di Castellana. La settimana di appuntamenti in piazza Garibaldi si è aperta lunedì 22 agosto con Angelo Branduardi - The Hits Tour e con una piazza gremita per accogliere il “menestrello italiano”, che ha entusiasmato il pubblico presente con le sue canzoni, felice connubio di musica e poesia. Ma il 24 e il 25 agosto 2022 sarà ancora il palco installato nella centralissima piazza di Castellana Grotte (Ba) ad ospitare la musica, prima con Francesco Baccini in concerto e poi con “Mi chiamo Luigi - Vita in musica di Luigi Tenco”.

Mercoledì 24 agosto alle ore 21:00 salirà sul palco di piazza Garibaldi Francesco Baccini & Alter Echo String Quartet - Archi e Frecce. Per i trent’anni di carriera, Francesco Baccini rilegge in chiave cameristica i suoi classici più famosi, accompagnato dagli archi delle Alter Echo String Quartet, formazione crossover femminile, dal chitarrista e bassista Michele Cusato e dal batterista-percussionista Maurizio Di Tollo. Uno spettacolo unplugged ironico e al tempo stesso intimista che unisce due mondi musicali: la vena rock del Baccini che tutti conoscono; e il lato classico della sua formazione musicale giovanile. Numerosi i brani in scaletta, da quelli immancabili come “Le Donne di Modena” e “Ho voglia di Innamorarmi” a quelli meno conosciuti e raramente eseguiti live.

Giovedì 25 agosto alle ore 21:00 piazza Garibaldi ospiterà “Mi chiamo Luigi - Vita in musica di Luigi Tenco”, spettacolo musicale di Giorgio Vignali e Vito Schirone dedicato a Tenco, che non vuole solo celebrare le sue creazioni musicali ma anche raccontare l’uomo al di là del personaggio, la sua anima e soprattutto la sua levatura morale e la sua correttezza professionale. “Mi chiamo Luigi” è un viaggio nell’anima di un uomo, prima che un artista. Sul palco ci saranno Vito Schirone (attore/cantante), Agata Paradiso (attrice/cantante), i musicisti Roberto Spagnoletta, Marco Campanale, Marco Galeandro e Michele Di Ruvo, Giorgio Vignali (voce off), Gaia Azzini e Antonio Schirone (corpo di ballo). Le coreografie sono di Rosy Loconte, il coordinamento musicale di Roberto Spagnoletta, la regia di Giorgio Vignali.

Dal 27 agosto gli appuntamenti di Piazze d’Estate 2022 si sposteranno in largo San Leone Magno prima con il San Leo Music Fest e poi con altri imperdibili appuntamenti musicali e teatrali. Ulteriori informazioni sul programma di Piazze d’Estate 2022 sono disponibili sui canali social di Comune di Castellana Grotte, Grotte di Castellana srl e Visit Castellana Grotte e al seguente link: https://linktr.ee/piazzedestate2022.