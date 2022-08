ROMA - "L'umanità sta giocando con una pistola carica. Crisi con gravi risvolti nucleari si stanno diffondendo rapidamente, dal Medio Oriente alla penisola coreana, all'invasione russa dell'Ucraina, dobbiamo tenere a mente gli orrori di Hiroshima in ogni momento". Così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante la sua visita in Giappone in occasione del 77esimo anniversario del bombardamento di Hiroshima.

Fonte: Agenzia Vista