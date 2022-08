Il sangue tra curiosità e proverbi

VITTORIO POLITO - È universalmente nota l’utilità insostituibile del sangue, un prodotto che non si può realizzare in laboratorio e che, a costo zero, può salvare vite umane.

Qualche anno fa la “Gazzetta del Mezzogiorno” riportò l’assurda proposta di una Associazione di Bari, finalizzata a trasformare in ludoteca (?) la palazzina dell’ex “Goccia di Latte” di Piazza Umberto, storica sede della FIDAS (Federazione Italiana Donatori Sangue), che occupa da decenni.

Il sangue è un liquido organico, opaco, viscoso, di colore rosso che, collegato all’attività cardiaca, circola nell’apparato cosiddetto “cardiovascolare” che attraverso arterie e vene viene distribuito a tutti gli organi del corpo umano. Esso è formato da una sospensione di cellule in un liquido costituito da plasma (55%) e cellule (45%).

E, dal momento che non si può produrre, diventa indispensabile la donazione, dare ad altri, e senza compenso alcuno, la possibilità di salvarsi da qualche grave malattia o subire un intervento per il quale si perde molto sangue e bisogna reintegrarlo.

Il sangue, simbolo della vita, era ritenuto nei tempi passati la sede dell’anima ed ancora oggi è ritenuto simbolo di sacralità, tanto che donarlo a qualcuno viene considerato il dono più grande che si possa fare. Il sangue è simbolo della parentela, convinti, ad esempio, che nei nostri figli scorre lo stesso nostro sangue (si dice ‘sangue del mio sangue’ o ‘la voce del sangue’). Così, anche nella nobiltà si dice che scorra ‘sangue blu’ e viene spiegato così: gli individui appartenenti ai ceti superiori non hanno per nulla la pelle abbronzata, il raffinato pallore della loro carnagione lascerebbe trasparire l’azzurrognolo delle vene.

Nella propaganda hitleriana il sangue corrispondeva a “razza”, patrimonio ereditario, informazione genetica. Ma questa è altra storia.

Nelle credenze popolari è oggetto di tabù, ingrediente di pozioni o filtri magici, veicolo di forze magiche ed è considerato il cibo esclusivo delle creature soprannaturali. Vi sono termini come “vendetta di sangue”, fratellanza di sangue” o “battesimo di sangue” (riferito ai martiri), ecc. Secondo Massimo Centini: «Nell’interpretazione magico-superstiziosa il sangue è quasi sempre l’unico mezzo che permette a chi lo beve di superare la propria natura e conservare integra la propria vitalità, sottraendosi così ai limiti dei comuni mortali» (da: ‘Il Libro delle superstizioni’, De Vecchi editore).

Ricordo le principali Associazioni che curano la donazione del sangue in Italia: AVIS, FIDAS, FRATRES, tutte con lo scopo di salvare vite umane a costo zero.