Il Bari a Verona per sfatare il tabù di Coppa Italia

NICOLA ZUCCARO - Domenica 7 agosto 2022 a partire dalle ore 18 con diretta su Italia Uno, il Bari tornerà al Bentegodi per sfidare l'Hellas Verona in una sfida valida per la Coppa Italia. Nell'ultimo confronto disputatosi il 1 settembre 1996, si imposero gli scaligeri per 3-0, con reti di De Vitis e Corini, entrambe su rigore, e con gol di Maniero su azione.

Un precedente da riscattare e che per i biancorossi, rappresenterà la motivazione in più per centrare il passaggio ai sedicesimi di finale. In caso di passaggio al turno successivo, il Bari affronterebbe la vincente tra Salernitana e Parma, nell'altro "trentaduesimo" in programma all'Arechi alle ore 21 della stessa giornata.