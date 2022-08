Il fenomeno Bob Dylan

Non è stato semplicemente un artista di talento, ma un autore unico che ha colto lo spirito del tempo, senza restare prigioniero del suo tempo. Non ha parlato di una generazione, ma è diventato la voce di una generazione. A Bob Dylan è dedicato il doc “The Bob Dylan Phenomenon” in onda martedì 9 agosto alle 22.55 su Rai 5, disponibile anche in lingua originale. Attraverso immagini live, dichiarazioni del cantautore e il racconto di giornalisti, esperti del settore e musicisti, si traccia la storia discografica e personale di Bob Dylan.