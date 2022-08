Inter Women Usa: vittoria ai rigori contro il Chivas

BROWNSVILLE – Si è chiusa con una vittoria e ottimi spunti in vista dell’inizio ufficiale della stagione l’amichevole delle Inter Women negli USA. Al Brownsville Sports Park, in Texas, le nerazzurre di Rita Guarino hanno sconfitto il Chivas de Guadalajara ai rigori.

Per la sfida contro la formazione messicana, le nerazzurre si schierano con Durante tra i pali, Alborghetti e Kristjansdottir al centro della difesa, il nuovo acquisto Mihashi a dirigere il centrocampo e Karchouni a supporto di Marinelli. Nel primo tempo chiuso a reti inviolate l’Inter prova a trovare varchi per colpire la difesa avversaria ma la prima e più limpida occasione dei primi 45 minuti è del Chivas con Montoya che cerca la porta direttamente da calcio d’angolo e trova la pronta risposta di Durante. Al rientro in campo Brustia lascia il posto a Dragoni ma il secondo tempo si apre con il vantaggio della formazione messicana firmato da Soto. Al 56’ Rita Guarino mette in campo Simonetti, Fordos, Sonstevold e Santi e al 63’ arriva il pareggio delle nerazzurre: sulla respinta alta della difesa avversaria Karchouni si inventa un gol bellissimo, stop, controllo e tiro potente dalla distanza, imprendibile per il portiere messicano. Dopo la rete dell’1-1 il match si accende e l’Inter ha le sue occasioni più limpide con Dragoni e Pandini. Al temine dei 4 minuti di recupero la sfida va ai rigori: la sequenza si apre con i gol di Pandini e Santi e si chiude con la parata decisiva di Durante sul tiro dal dischetto di Magallanes. Rita Guarino e la sua quadra festeggiano il successo al Brownsville Sports Park.





CHIVAS – INTER WOMEN 1-1 (2-3 d.c.r)

MARCATORI: 48’ Soto, 63’ Karchouni

SEQUENZA RIGORI: Pandini GOL; Acevedo GOL; Santi GOL; Bernal PARATO; Simonetti PARATO; De Alba GOL; Regazzoli GOL; Ramirez TRAVERSA; Sonstevold FUORI; Magallanes PARATO.

CHIVAS: 12 Félix; 26 Torres, 4 González, 5 Bernal, 3 Godínez; 15 Soto, 18 Bejarano, 8 Jaramillo, 13 Montoya; 10 Iturbide, 24 Cervantes. Coach: Juan Pablo Alfaro.

INTER WOMEN: 22 Durante, 13 Merlo (66’ Passeri), 19 Alborghetti (66’ Vergani), 29 Kristjansdottir (56’ Fordos), 14 Robustellini (56’ Sonstevold); 27 Csiszar (56’ Santi), 34 Mihashi (56’ Simonetti), 5 Karchouni (66’ Regazzoli); 18 Pandini, 7 Marinelli (66’ Calegari), 8 Brustia (46’ Dragoni). Coach: Rita Guarino.





Grazie a Inter.it