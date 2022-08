La Grattachecca di ‘Salotto’ protagonista dell’’Hendricks Refreshing Summer Tour 2022’

Al centro dell’iniziativa, la storica bevanda di origine romana La GRATTACHECCA, rivisitata in chiave “cocktail al cucchiaio”. La ricetta del nostro personalissimo «cocktail al cucchiaio» prevede l’utilizzo di ghiaccio tritato arricchito da Hendrick’s gin e sciroppo a disposizione in tre varianti, ovvero limone, cetriolo e rosa. In questo modo, le persone potranno evadere momentaneamente dall’arsura delle città più calde per vivere istantaneamente la freschezza della Scozia”.





C’è anche un nuovo cocktail dedicato all’estate, rinfrescante e rinvigorente, l’”Hendrick’s & T.”, e nasce dall'unione del gin con del tè, la menta e un pizzico di lime. Il risultato finale è un’esplosione di sapori che regala energia e freschezza. “La decisione di usare il tè come ingrediente per dare vita a questo cocktail prende forma dalla storia e dalle caratteristiche di questa bevanda.

- L'Hendricks Refreshing Summer Tour 2022 super presente in puglia quest'anno. Tra le varie tappe c'è Salotto, Gioia del Colle (BA), un nuovo concept Bar poliedrico e originale. In questo articolo potrete guardare il video dell' evento che ho realizzato e l'intervista a Solomiya Grytsyshyn e Vito Catucci.