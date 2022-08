Piemontese: “organici delle forze dell’ordine non sufficienti per vincere la sfida della sicurezza e legalità sulle strade della Capitanata”

BARI - “La provincia di Foggia è un territorio che solo di recente è stato inquadrato come tema di rilievo nazionale per l’emergenza criminalità, non possiamo sbagliare lasciando sguarniti gli organici delle forze dell’ordine, donne e degli uomini che, sulle strade, hanno la responsabilità di garantire sicurezza e legalità”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, intervenendo sull'allarme lanciato dai sindacati degli appartenenti alle forze di polizia, che lamentano carenze di personale in Capitanata.