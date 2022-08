Lavoro, Bellomo (Lega): “Deve essere assoluta priorità”

BARI - “Più opportunità di lavoro per i giovani, in particolare in quelle regioni come la Puglia dove il tasso di disoccupazione raggiunge punte del 40%. Chiunque rappresenti il nostro territorio in Parlamento ha l’obbligo di partire da questa assoluta priorità. Non è concepibile che ci sia un gap di 10 punti tra il dato pugliese e la media nazionale. Solo colmando questo divario, solo sostenendo l’imprenditoria sana e lo sviluppo, solo investendo sulle ricchezze straordinarie della nostra terra, sia nell’ambito del turismo che delle nuove fonti di energia in grado di alleggerire il costo delle bollette, possiamo fare della nostra regione un modello da seguire, perfino in Europa. La Lega fa parlare i fatti. Anche con il recente provvedimento che ha portato 24 milioni di euro in Puglia per potenziare i servizi dedicati alla disabilità. Così come sulla parità di genere. Mentre altri fanno solo chiacchiere, umiliando di fatto molte esponenti con grande esperienza politica, la Lega sovverte il criterio delle quote rosa, candidando nell’uninominale al Senato più donne che uomini. Mentre Letta sa solo blaterare la sciocchezza fantasiosa di un’Europa in pericolo per il prevedibile governo di centrodestra, noi ci prepariamo a dare un vero futuro ai giovani di questo Paese. Con il consenso della maggioranza degli italiani. Si chiama democrazia proprio per questo. Piaccia o no alla sinistra ”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.