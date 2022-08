Letta-Meloni, Calenda: “liti da pollaio tra due coalizione inconsistenti"

ROMA - "Non vi fate distrarre da queste liti da pollaio che hanno come unico obiettivo ripolarizzare il voto tra due coalizioni inconsistenti, contraddittorie e incapaci di governare il paese. Ricordate quello che li unisce: no al rigassificatore, bonus a pioggia etc". A scriverlo su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda, commentando lo scontro tra il segretario del Pd Enrico Letta e la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sull'intervista alla Cnn del segretario dem.