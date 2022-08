Letta: “Evidente Meloni cerchi di cambiare immagine e incipriarsi, ma è operazione complicata”

ROMA - "E' evidente che Giorgia Meloni sta cercando di cambiare immagine, di riposizionarsi e di 'incipriarsì. Ma mi sembra un pò complicato, perchè se i punti di riferimento sono Orban, sono esattamente l'opposto di quello che dice. L'intervista è una cosa e il discorso alla campagna elettorale di Vox è un'atra storia. Suggerirei che non si faccia un discorso in Italia per il pubblico italiano e uno in Spagna per gli altri perchè pensiamo che gli italiani non ci ascoltano". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in conferenza stampa nella sede di +Europa

Fonte: Agenzia Vista