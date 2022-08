Letta: “Il modello Emilia-Romagna per vincere le elezioni”

ROMA - “L'esperienza di governo dell'Emilia-Romagna ci dimostra che l'alleanza del campo democratico e riformista è non solo possibile, ma necessaria per l'interesse e per il bene del paese. In questa regione la maggioranza che sostiene Bonaccini è larga: è una maggioranza che ha ottenuto risultati importanti, facendo dell'Emilia-Romagna la prima regione per crescita e per export, siglando accordi chiave come il patto per il clima e per il lavoro con università sindacati e imprese". Così il segretario del Pd Enrico Letta, in un'intervista al Corriere di Romagna.