Lo scrittore indiano Rushdie assalito a un evento negli Usa

Il noto scrittore indiano, celebre per 'I versetti satanici', è stato preso di mira durante un evento letterario: le sue condizioni non sono ancora chiare.Rushdie è stato aggredito durante un evento letterario alla Chautauqua Institution, di Chautauqua, nello stato di New York. Alcuni testimoni riferiscono che un uomo si è scagliato contro di lui, ma non è chiaro se lo abbia colpito con un pugno o un coltello.La sua identità non è nota e si ignorano anche le condizioni dello scrittore, contro il quale nel 1989 l'ayatollah Ruhollah Khomeini lanciò una 'fatwa' condannandolo a morte per il suo romanzo "I versetti satanici".Secondo il leader politico e religioso dell'Iran, il libro era blasfemo e insultava la religione islamica. L'assalitore è stato fermato.