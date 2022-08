Forza ragazzi, la città è con voi: la campagna del Comune per l’Us Lecce

LECCE - In occasione dell’inizio del campionato di calcio di serie A, l’amministrazione comunale ha inteso lanciare un segnale di augurio e supporto alla squadra del Lecce con una campagna di comunicazione caratterizzata da un messaggio semplice e immediato: “Forza ragazzi, la città è con voi!”. Il manifesto, affisso sulle plance comunali, riporta una foto (autore Marco Verri) dei festeggiamenti avvenuti in città il 6 maggio scorso.

“Da oggi in città sono affissi i manifesti con i quali l’amministrazione comunale intende fare gli auguri di buon campionato alla nostra squadra, perché possiamo raggiungere il traguardo della permanenza in seria A – ha dichiarato il sindaco Carlo Salvemini – Sappiamo che non sarà semplice, sappiamo che dopo il cammino trionfale verso la promozione della scorsa stagione, questa sarà diversa. Dovremo misurarci con sensazioni differenti: dovremo resistere, stringere i denti, cercare nella creatività e nella passione le risorse per sfidare il calcio dei club miliardari”, e poi citando il presidente dell’Us Lecce Saverio Sticchi Damiani, il sindaco ha ricordato l’importanza della compattezza tra tifosi e squadra anche nei momenti di difficoltà. “Si parte dai 19.750 abbonati – ha continuato il sindaco – dall’entusiasmo di una città e di un territorio che si è manifestato in tutta la sua forza, posizionandoci per numero di abbonati tra i primi club in Italia. Noi siamo così: una squadra e una città che amano stupire. La nostra favola è sempre stata la favola degli outsider che non temono di giocarsela con chiunque. Questo è lo spirito con il quale cominciare, insieme alla riconoscenza nei confronti di una società che – non dobbiamo dimenticarlo mai – ha preso le redini di una squadra bloccata in Serie C e quest’anno, ancora una volta, la porterà sui campi più prestigiosi della Serie A. Grazie alla passione e agli sforzi di un gruppo di imprenditori con fortissime radici territoriali. Domani sera sarò al mio posto, in Tribuna Est, per sostenere il Lecce. Raggiungerò lo stadio con il trasporto pubblico, grazie al servizio Stadio in Bus di Sgm Società Gestione Multipla Spa, al quale mi sono abbonato ieri, che invito i tifosi a conoscere utilizzare”.