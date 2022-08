M5S, Conte: favoriti da scissione Di Maio

In merito alla selezione dei candidati, per il leader del M5S "nessuna altra forza politica può vantare la trasparenza e la partecipazione nella compilazione delle liste come il M5S, che ha consentito a tutti gli iscritti di poter esprimere il proprio voto sui candidati".



Con Grillo "ci sentiamo tutti i giorni e ci scambiamo di continuo aggiornamenti sulla campagna elettorale" conclude conte che annuncia: "Il 9 settembre, a Roma all'Auditorium della Conciliazione, ci sarà un grande evento per presentare il nostro programma".

ROMA - La scissione di Luigi Di Maio "sinceramente ci ha favorito. Abbiamo registrato un boom di iscrizioni e un rinnovato entusiasmo". Lo dichiara in un'intervista al 'Corriere' il presidente dei 5 Stelle Giuseppe Conte che osserva come "scelta ha contribuito a un grande chiarimento politico interno. La separazione è stata inevitabile dopo averlo visto all'opera, intento a rinnegare tutte le battaglie e alla ricerca disperata di una nuova collocazione politica. Di Maio è ormai diventato un Ogm, un organismo geneticamente modificato".