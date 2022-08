Energia, Conte: recuperare 9 mld di extraprofitti

ROMA - Sono sei mesi "che abbiamo presentato proposte concrete su bollette e carovita. Da Draghi abbiamo ricevuto solo dei no e dei rinvii: ora il conto lo pagano imprese e cittadini. Vanno recuperati i 9 miliardi di extraprofitti persi per strada dal governo. E lancio un appello: il ministero dell'Economia pubblichi i dati sui pagamenti effettuati per verificare quali sono le società che hanno versato il contributo e quali si stanno sottraendo alla legge". Così in un'intervista al Corriere della Sera il leader del M5s Giuseppe Conte."Dobbiamo estendere questa tassazione anche ai settori farmaceutico e assicurativo, colpendo le speculazioni che durante la pandemia hanno prodotto profitti ingenti. È poi assolutamente necessario azzerare l'Iva sui generi alimentari - spiega - valutando la variazione di bilancio necessaria a generare le risorse che ci servono".Tra i temi dell'intervista anche la difesa del reddito di cittadinanza: "Lo abbiamo già modificato in manovra, con interventi antifrode ancora più efficaci e con meccanismi che incentivano l'accoglimento della prima offerta di lavoro". La proposta del centrodestra "di abolire questo sostegno vitale scatenerebbe una guerra sociale". Venendo alle elezioni, Conte pensa che "la destra debba essere sconfitta sulle proposte e non agitando lo spauracchio di una nuova Marcia su Roma. Meloni si è prodigata molto per accreditarsi a livello internazionale, togliendosi di dosso gli imbarazzi di gioventù".