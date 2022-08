Maltempo, Bellomo (Lega): da Governo e Regione provvedimenti e risorse economiche per sostenere agricoltori

BARI - “I violenti temporali che stanno investendo la Puglia in questi ultimi mesi, le locali grandinate e le forti raffiche di vento, con ripetuti messaggi di allerta da parte della Protezione Civile, sono eventi meteo di preoccupante gravità, anche per le ripercussioni negative che hanno sul mondo dell’agricoltura, con sempre più frequenti devastazioni dei raccolti e danni che ammontano a più di 300 milioni di euro. L’impatto dei cambiamenti climatici sul settore agricolo è uno dei punti essenziali del programma di governo del centrodestra. Conosciamo il problema, lo abbiamo previsto con largo anticipo e sappiamo il pregiudizio che ne deriva per le stagioni agricole presenti e future. Base di partenza è certamente il rispetto e l’aggiornamento degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese per contrastare questi fenomeni, ma in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, con una crisi energetica sempre più incombente, è necessario che il governo e le istituzioni regionali si attivino immediatamente. In attesa che lo Stato centrale dichiari lo stato di calamità naturale, il governatore Emiliano metta subito in campo autonomi provvedimenti e risorse economiche, attingendo sia dal bilancio che da fondi europei di sostegno al mondo agricolo. Lo avevamo chiesto all’assessore competente cinque giorni fa, dopo i danni provocati dal maltempo alle colture pugliesi il 19 agosto scorso. Torniamo a chiederlo, con sempre maggiore urgenza, dopo i violenti temporali e allagamenti di queste ultime ore. La vera campagna da sostenere, per chi ha l’onore e l’onere del governo regionale, non è al momento quella elettorale”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia e candidato del centrodestra alla Camera nel collegio uninominale di Bari.