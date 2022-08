Meno di una settimana all'inizio del Festival internazionale 'Imaginaria'

CONVERSANO (BA) - Ai blocchi di partenza, sta per cominciare Imaginaria, il Festival internazionale dalle radici pugliesi interamente dedicato all’animazione cinematografica d’autore! Un vero e proprio cinema “a cielo aperto” nel Complesso medievale di San Benedetto: dal 22 al 27 agosto largo a proiezioni, incontri con autori, mostre, laboratori per bambini e un cine-concerto d’eccezione. “Imaginaria nasce per promuovere il cinema d’animazione d’autore, conservando uno spirito collettivo, informale, familiare, che ha pochi eguali nel settore - afferma il direttore artistico della rassegna, Luigi Iovane - abbiamo lavorato con impegno per garantire un’offerta cinematografica e artistica di altissima qualità, accessibile a pubblico, curiosi e appassionati. Aspettiamo con gioia chiunque, da 0 a 99 anni, vorrà assistere alle proiezioni, agli incontri, visitare le mostre, dialogare con gli artisti. Imaginaria non è solo un festival: è un ritrovo per scoprire nuove storie e nuovi autori, godere del cinema d’animazione, divertirsi con gli altri, imparare arricchendo mente e cuore”.Questi i primi numeri della ventesima edizione: oltre 100 OPERE, fra quelle selezionate e quelle in retrospettiva; ben 31 NAZIONI COINVOLTE: Israele, Spagna, Netherlands, Germania, Italia, Corea del Nord, Gran Bretagna, Libano, USA, Giappone, Francia, Honk Kong, Brasile, Lituania, Canada, Taiwan, Portogallo, Slovenia, Repubblica Ceca, Argentina, Colombia, Corea del Sud, Belgio, Svizzera, Palestina, Iran, Cina, Ungheria, Irlanda, Polonia, Russia; 3 SEZIONI DI CONCORSO, l’International Film Competition, la Children’s Film Competition e la Graduation Short Film & Music Video Competition; UNA GIURIA composta da 20 PERSONALITÀ DEL SETTORE, registi, curatori, imprenditori ed esperti tra i più importanti del mondo dell’illustrazione e dell’animazione cinematografica, come Anca Damian, Paul Wenninger, Miljana Dragičević, Eugenia Gaglianone, Maicol & Mirco, Ahmed Ben Nessib, Michele Bernardi e Luigi Tassinari; DUE PREMI ALLA CARRIERA, alla francese Florence Mialilhe, tra animatrici più influenti degli ultimi 30 anni, e a Georges Schwizgebel, una delle figure di maggior rilievo nella storia dell’animazione svizzera; TRE LUNGOMETRAGGI, Dozen of Norths di Koji Yamamura, Il naso o la cospirazione degli anticonformisti di Andrey Yurievich Khrzhanovsky e The crossing di Florence Miailhe; 12 IMAGINARIA MEETINGS, incontri aperti al pubblico per incontrare e conoscere meglio Georges Schwizgebel, Louis Schwizgebel, Anca Damian, Paul Wenninger, Miljana Dragičević, Eugenia Gaglianone, Ahmed Ben Nessib, Michele Bernardi, Luigi Tassinari, Giò Quasirosso, Maicol & Mirco e Mara Cerri; UNA MOSTRA COLLETTIVA E UNA PERSONALE, per scoprire le opere di Giò Quasirosso, Giulia Pintus, Mara Cerri, Maicol&Mirco e Vito Savino; UN CINE-CONCERTO in anteprima italiana, con protagonisti Georges e Louis Schwizgebel.I biglietti per accedere alle proiezioni sono acquistabili sul sito del festival e di persona al botteghino al costo di 4,00 euro, mentre l’ingresso alle proiezioni per bambini è completamente gratuito. È possibile prenotare tutte le attività laboratoriali dedicate ai bambini, maggiori informazioni sul sito del festival. L’accesso a tutte le mostre e alle letture animate è libero e gratuito per adulti e bambini e non necessita di prenotazione.Tutti i premi della XX edizione di Imaginaria sono realizzati a mano in ogni loro parte dall’artista polignanese Peppino Campanella: capolavori d’arte e di design realizzati in un atelier-laboratorio situato in un vecchio frantoio con una spettacolare terrazza sul mare