Mondiale Cadetti di Taekwondo, doppietta per Italia targata New Marzial Mesagne

MESAGNE (BR) - Gabriele Rosato e Sofia Frassica sono i due atleti della New Marzial Mesagne che hanno conquistato le uniche medaglie nel Mondiale Cadetti con la nazionale italiana. Entrambi hanno portato a casa due medaglie di bronzo con la soddisfazione del presidente Steeven Baglivo presente in Bulgaria.La competizione si è svolta a Sofia dal 28 al 31 luglio scorso. Quattro in totale gli atleti della palestra mesagnese, griffata Nuova Special Welding, che hanno partecipato alla World Taekwondo Cadet Championships di Sofia. Il gruppo dei giovani Cadetti della nazionale era formato da 18 taekwondoka provenienti da ogni parte d’Italia.La New Marzial Mesagne del team Baglivo si è dimostrata ancora una volta fucina di campioni pronti ad affrontare ogni competizione. La Federazione Italiana Taekwondo, rappresentata dal presidente Angelo Cito, ha voluto “ringraziare tutto il gruppo per aver disputato con grande determinazione ed audacia un’esperienza che segna la strada verso il prossimo futuro”. Il Mondiale in Bulgaria è stato molto competitivo, hanno preso parte atleti del settore Cadetti molto preparati e già in avanti con il percorso degli allenamenti. I mesagnesi hanno ben figurato portando a casa due posizionamenti sul podio che hanno dato lustro all’Italia.Domani, 2 agosto, partiranno per la Bulgaria altri quattro giovani atleti della New Marzial per la competizione del settore Juniores. I giovanissimi sono: Del Vecchio Teodoro (-55 Kg), Biscosi Daniele (-59 Kg), Iurlaro Ludovico (-51 Kg) e Cutugno Dafne (-59 Kg).