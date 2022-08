Perugia-Bari: 5 anni dopo è ancora 1-3

via Ssc Bari fb





Un successo dal doppio valore storico per il Bari che nell'occasione ha indossato la maglia del Liberty. Il 15 gennaio 1928, la compagine calcistica barese precedentemente menzionata, conquistò la promozione al campionato di Divisione Nazionale (categoria che agli albori del calcio italiano, costituiva l'insieme delle attuali Serie A e Serie B) battendo la Fiorentina per 5-3, nella gara disputatasi al Campo degli Sport, in Bari-Carrassi.

Sale a 9 il numero delle vittorie del Bari in casa del Perugia. Era il 16 dicembre 2017 quando i biancorossi espugnarono il Renato Curi, imponendosi per 1-3 nell'incontro valido per il campionato di Serie B 2017-18. Nella serata di domenica 28 agosto 2022 la storia si è ripetuta con il Bari che ha vinto come da tabellino, con l'identico punteggio che decise la gara disputatasi 5 anni fa nella città umbra.