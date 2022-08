Letta: possiamo ribaltare i pronostici e vincere le elezioni

ROMA - “Noi possiamo ribaltare i pronostici e vincere. Dobbiamo convincere il 10% di indecisi. Con i Verdi già governiamo in Europa, dove ad esempio la stessa Ursula Von der Leyen porta avanti posizioni radicalmente diverse da quelle di Meloni e Salvini e molto più compatibili con quelle nostre e di Bonelli”. Lo ha dichiarato il segretario dem Enrico Letta, intervistato da Avvenire, rispondendo a una domanda su quello che potrebbe accadere in concreto se la sua coalizione con Sinistra italiana e Verdi dovesse portarlo al governo.A giudizio di Letta “è la destra italiana a non essere ‘europea’. Vale a dire avanzata, civile, moderna. Sono, piuttosto, al fianco dell’Ungheria e di quel regime reazionario e negazionista, a partire dai temi ambientali. Lo stesso può dirsi sulle questioni sociali o su quelle migratorie e della cittadinanza”.