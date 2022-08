Piarulli (M5S): “Tra le priorità della prossima legislatura una nuova legge sindacale per i militari”

BARI - “Non si possono più ignorare le difficoltà che ogni giorno gli operatori della sicurezza devono affrontare, ad iniziare dalla carenza di personale e in molti casi dovendo lavorare senza equipaggiamenti idonei e senza strumenti di controllo adeguati”. Lo dichiara la senatrice del M5S Bruna Piarulli, componente della Commissione Giustizia.“Solo qualche giorno fa - continua- in Toscana un maresciallo della Guardia di Finanza si è tolto la vita dopo aver denunciato il suo disagio lavorativo.I sindacati militari sono fondamentali nel denunciare problematiche e sofferenze, occorre però riscrivere la normativa approvata nella scorsa legislatura, che purtroppo di fatto vanifica il processo di sindacalizzazione. Si deve tener presente che il benessere del personale è la condizione basilare per l'efficace azione delle forze dell'ordine. La sicurezza, la lotta contro le mafie non possono essere garantite se poliziotti, carabinieri e finanzieri non vengono messi nelle condizioni di lavorare serenamente, con maggiore trasparenza nell'impiego, negli avanzamenti, nei trasferimenti. Anche con riferimento alla Polizia penitenziaria, nonostante le varie assunzioni, occorre garantire oggi il turnover dei pensionamenti con nuove assunzioni, dotandoli di strumentazione tecnologica all’avanguardia. Con riguardo alla nostra Regione, non possono certo sfuggire le gravi carenze di personale - evidenziate dai sindacati di Polizia- nelle province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani. Pur prendendo atto delle assunzioni effettuate in questi ultimi anni, anche a seguito di mie interlocuzioni e interventi, interrogazioni occorre rafforzare gli organici , soprattutto al Sud. Maggiore sicurezza, migliori condizioni di lavoro significano più sicurezza, maggiore tutela della legalità, più giustizia per i cittadini”.