BARI - “A dimostrazione che le elezioni Politiche sono cosa ben diversa dal governo dei territorio, in modo particolare i Comuni, dove spesso vengono a crearsi alleanze che nulla hanno a che vedere con la politica nazionale, voglio ringraziare i consiglieri comunali Dario Mancino, Giuseppe Bellanova e Giacomo Gallone, che in una nota hanno ribadito che 'Direzione Francavilla' il 25 settembre prossimo voterà per Fratelli d’Italia, così come nel 2019 ha votato Raffaele Fitto candidato alle Europee per FdI, nel 2020 sempre per Fitto candidato presidente alla Regione e per il sottoscritto e Maurizio Friolo a consigliere regionale, e nel 2021 alle elezioni provinciali ha votato per la consigliera di FdI Anna Ferreri all’interno di una coalizione di centrodestra che sosteneva alla presidenza della Provincia di Brindisi il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano". Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli.“Una coerenza politica che non è mai venuta meno, di questi tempi valore raro per questo ringrazio i tre consiglieri comunali di Francavilla Fontana e l’amico Romeo Lippolis", ha aggiunto.