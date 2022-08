Politiche: Giorgia Meloni si candida in Puglia

BARI - La classe dirigente di Fratelli d'Italia Puglia ringrazia il presidente Giorgia Meloni per aver scelto di guidare la lista nella nostra regione. Da sempre vicina al popolo pugliese, Giorgia Meloni ancora una volta conferma la stima per i rappresentanti locali del Partito e rinsalda un legame non solo politico ma anche umano con la Puglia e i pugliesi. Così il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Puglia, on. Marcello Gemmato.