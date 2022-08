Politiche, Salvini: 'Stop Rdc al primo rifiuto per chi è abile al lavoro'

ROMA - "Il 70% di chi ha cominciato a prendere il reddito di cittadinanza nel 2019 lo sta prendendo ancora adesso, è evidente che qualcosa non funziona. Il 17% dei percettori è disabile o ha un disabile in famiglia: a costoro non va tolto neanche un euro. Coloro che invece sono abili al lavoro, al primo rifiuto perdono qualsiasi tipo di diritto". Lo ha detto il segretario leghista Matteo Salvini, ospite dell'evento "Nella diversità, per il bene comune" al Meeting di Rimini.