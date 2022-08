Puglia, l’estate continua fra grandi eventi e la tv sulle reti nazionali

BARI - Musica, sport, cultura, innovazione tecnologica ed inclusione sociale: mettevi comodi, in Puglia l’estate continua, con una carrellata di appuntamenti fra settembre ed ottobre che coinvolgeranno tutto il territorio regionale da Nord a Sud.“La programmazione turistica e culturale pugliese anche quest’anno sta confermando il suo successo – dichiara l’assessore regionale al Turismo - . Dopo lo stop dovuto alla pandemia, la Regione Puglia, insieme a Pugliapromozione, ha ripreso con vigore nella collaborazione e nella promozione di tante iniziative in presenza. Penso, in particolare, ai grandi eventi come il Medimex, alle tappe del Battiti Live, al campionato italiano di ciclismo su strada, al mondiale di orienteering che presto sarà trasmesso su Rai 1. Manifestazioni musicali e sportive, concerti di grandi artisti, sagre, riti religiosi e tanto altro, stanno facendo in modo che i riflettori dei media nazionali ed internazionali siano puntati sulla Puglia e sulle bellezze delle nostre destinazioni. Non solo, residenti e viaggiatori riscontrano la possibilità di coniugare al relax della vacanza esperienze plurime in cui gli eventi risultano centrali per il livello di coinvolgimento che riescono a catalizzare”. “Sperando anche nel bel tempo, puntiamo ad essere attrattivi anche nei prossimi mesi con gli ulteriori appuntamenti in arrivo, come la Notte della Taranta e i mondiali di para triathlon a Bari, e a diversificare così la stagionalità dei flussi turistici. Tutto ciò non potrà che dare beneficio a tanti operatori del settore e renderci ancora una volta protagonisti nel nostro Paese”, conclude l’assessore regionale al Turismo.“Abbiamo lavorato senza sosta, da mesi, sulle iniziative che servono ad animare la stagione turistica, che in Puglia prosegue ben oltre il ferragosto – dice Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Abbiamo provato ad elencare solo alcune fra le principali azioni di promozione nelle quali saremo impegnati a settembre per promuovere l’autunno in Puglia e sono davvero tantissime. Il tutto con azioni sinergiche, cofinanziate dall’assessorato al Turismo della Regione Puglia, dal Dipartimento Turismo Cultura e da Pugliapromozione, brandizzato Regione Puglia e #weareinpuglia, nonché unitamente ad altri enti come l’assessorato allo Sport della Regione Puglia ed il Teatro Pubblico Pugliese”.Saranno tre gli appuntamenti da non perdere sulle reti ammiraglie della Rai, che consentiranno di amplificare la bellezza dei luoghi unitamente alla bravura degli artisti e sportivi arrivati in Puglia da tutto il mondo.· Al via oggi sabato 27 agosto, con l’attesissimo appuntamento internazionale della Notte della Taranta a Melpignano (Lecce), giunta alla XXV edizione, che andrà in onda su Rai Uno giovedì 1 settembre, a partire dalle ore 23.15.· La natura spettacolare del Gargano (Foggia) sarà sotto i riflettori su Rai Sport venerdì 2 settembre alle ore 23, con altre repliche a seguire. Gli appassionati potranno condividere le emozioni ed i traguardi degli oltre 3.000 atleti arrivati da 40 Paesi del mondo a luglio, in occasione dei World Masters Orienteering Championship.· Ancora grande musica a Polignano a Mare (Bari), lunedì 29 agosto, con la XI edizione di Meraviglioso Modugno Show “Un angelo vestito da passante”, che sarà in onda su Rai Uno sabato 3 settembre, in seconda serata.Musica e cultura di livello internazionale, sport con un panorama mondiale e la scienza da tutta Europa sono gli ingredienti dei prossimi eventi in arrivo a settembre ed ottobre da Nord a Sud della Puglia. Proseguiamo, con una panoramica cronologica, esplorando alcune fra le principali iniziative che animano la lunga estate del turismo pugliese.· L’1-2-3 settembre a San Domino, sulle isole Tremiti, per Lucio Dalla che qui era di casa, si terrà il Tremiti Music Festival giunto alla V edizione.· Panorama Monopoli ospiterà nella cittadina sul mare, dall’1 al 4 settembre, una mostra diffusa a cura di Vincenzo de Bellis, direttore associato e curatore per le arti visive del Walker Art Center di Minneapolis, recentemente nominato direttore delle fiere e delle piattaforme espositive di Art Basel. “Panorama” sarà lo speciale racconto che ITALICS dedica con cadenza periodica ad alcune tra le località più straordinarie del paesaggio italiano.· Dall’1 al 10 settembre è in arrivo la ciclopedalata Roma-Santa Maria di Leuca che svelerà le bellezze naturali dei tanti paesaggi della Puglia da Nord a Sud.· Dal 4 all’11 settembre sbarca al Circolo Tennis di Bari il grande tennis internazionale con l'Open delle Puglie, torneo femminile inserito nel circuito WTA Tour 125.· Il 17 e 18 settembre gli occhi del mondo saranno puntati su Polignano a Mare (Bari), dove tornano i tuffi mozzafiato da grandi altezze con la penultima tappa della Red Bull Cliff Diving World Series.2.· Il 29 e 30 settembre, a Bari, ci sarà una delle più importanti convention sulle biotecnologie industriali e sulla bioeconomia in Europa, la principale in Italia, che è l’IFIB (International Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy). I B2B coinvolgeranno aziende, istituti di ricerca, università, investitori, venture capital e corporate.· Bari è stata scelta come sede della tappa italiana dei mondiali di para triathlon, che si svolgeranno il 24 e 25 settembre con il World Triathlon della Europe Triathlon Para Cup 2022, vanto per lo sport e i grandissimi contenuti di inclusione sociale.· Dal 30 settembre al 1° ottobre, a Bari, ecco l’official opening del Fincons Future Gataway, dedicato alla IT (Innovation Technology).· Sbarcherà a Bari, giovedì 6 e venerdì 7 ottobre, la quinta edizione di Adriatic Sea Forum - Cruise, Ferry, Sail & Yacht, evento internazionale itinerante dedicato al turismo via mare in Adriatico.L’enorme mercato indiano, in continua crescita economica, fa gola alla Puglia turistica e c’è grande attesa nel mondo dei social in lingua inglese per l’arrivo del notissimo influencer Munawar Faruqui, vincitore di Lockupp: il reality show più seguito della storia dell’India. Top secret, per ora, su quale sarà la lussuosa masseria che lo ospiterà e la data del suo arrivo, prevista nelle prossime settimane.