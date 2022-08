Rai 2, Claudio Baglioni è il superospite di Felicità

Claudio Baglioni è il superospite di Felicità, il magazine di Pascal Vicedomini in onda su Rai 2 sabato 13 agosto alle 12.00. Dopo tanti anni dall’ultimo incontro, Baglioni e Vicedomini si ritrovano a Lajatico (Pisa) in occasione dell’evento di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio. Il popolare cantautore romano e’ in gran forma e traccia un bilancio provvisorio di questa stagione che l’ha visto già occupatissimo in spettacoli teatrali e ben 16 repliche tra le Terme di Caracalla, Teatro Greco di Siracusa e l’Arena di Verona. Una chiacchierata amichevole e sincera da cui traspare il desiderio di Baglioni di andare a vanti ancora per tanto tempo e magari recuperare anche l’evento benefico da lui promosso in passato a Lampedusa “O’scia’”. Tra gli altri ospiti della 11ma puntata, Matteo Bocelli e Veronica Berti protagonisti dell’estate dello spettacolo italiano nel mondo. E poi Serena Autieri, incontrata da Aurelio Trombetta a Positano; il coreografo Simone de Pasquale e la modella Maylin Aguirre che ritrovano l’ex collega di Felicità 2021 Francesca Tizzano. E anche la presidentessa e Marevivo Rosalba Giugni che sottolinea a Caterina Milicchio i problemi che stanno assillando la fauna marina.