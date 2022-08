via Matteo Renzi fb

ROMA - Il programma elettorale verrà presentato giovedì da Calenda insieme a alcuni ministri del governo Draghi. L'alleanza con Calenda? Io penso che avrà seguito, abbiamo lavorato bene insieme. Oggi c'é una fascia politica che ha votato Fi in passato e che non vuole più votare Salvini e Meloni e un pezzo del Pd che non si riconosce nella strategia fallimentare di Letta". Lo ha dichiarato il leader di IV Matteo Renzi al Tg2 post.