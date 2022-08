Rifiuti, Di Maso e Difonzo (M5S): "Ad Altamura situazione grave, occorre intervento urgente"

ROMA - "Ieri abbiamo inviato, insieme al gruppo locale del M5S, una lettera all'amministrazione comunale di Altamura, in particolare all'attenzione della sindaca Rosa Melodia, in merito alla gravissima situazione dei rifiuti nelle zone ‘case sparse'. Il fenomeno dell'abbandono, le carenze nella raccolta e nella corretta gestione dei rifiuti in quelle aree stanno creando disagio e pericoli a tutti i cittadini. Col tempo questa situazione, già difficile, è andata peggiorando e negli ultimi mesi ha assunto dimensioni inaccettabili e non più sostenibili. I cittadini sono stanchi e preoccupati. Al danno ambientale infatti, si somma un possibile problema sanitario assolutamente da scongiurare. Per questo riteniamo sia necessario un intervento urgente e risolutivo: le pulizie fatte ad inizio agosto non hanno sortito gli effetti sperati visto che, a queste, non sono seguite nuove operazioni di pulizia, gettando nuovamente le aree nell'emergenza". Così Angela Masi, deputata pugliese e Raffaele Difonzo consigliere comunale del M5S "Al di là della situazione emergenziale, appare chiaro che la problematica deve essere inserita in un ragionamento più ampio, che riguarda tutti gli attori coinvolti e tutti gli aspetti del servizio. Non può essere più sufficiente il solo servizio di raccolta tradizionale, occorre mettere in piedi una cabina di regia e relative conferenze di servizio per trovare soluzioni stabili e durature come, ad esempio, la realizzazione di centri di riuso, riparazione e recupero. Oltre a coinvolgere e informare i cittadini sulle giuste pratiche da seguire. Continueremo a monitorare questa situazione e fare pressioni sull'amministrazione comunale, affinché i cittadini di Altamura non siano costretti a pagare per le inefficienze e la malagestione del ciclo dei rifiuti, ma soprattutto restiamo in attesa di un confronto con le parti", concludono Masi e Difonzo.