Berlusconi: Aiutare i miei coetanei, garantire agli anziani buona qualità della vita

ROMA - "Tutti i nostri anziani lo sanno bene: una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma leverà di torno i signori della sinistra.

Parliamo allora dei nostri anziani e delle persone più deboli. Non basta aumentare le pensioni. Dobbiamo assicurare anche a chi non è abbiente una buona qualità della vita. Per questo, quando saremo al governo, garantiremo cure gratuite per chi non può permettersi di pagare il dentista e lavoreremo con le Regioni per dimezzare le liste d’attesa per gli esami e gli interventi sanitari, che oggi sono troppo lunghe. Se sei d’accordo, se credi anche tu che sia necessario aiutare questi miei coetanei, il 25 settembre devi andare a votare e devi votare Forza Italia", le parole di Silvio Berlusconi nella "pillola di programma" di Forza Italia in un video postato sui social. / Instagram Berlusconi Fonte: Agenzia Vista