Rita Dalla Chiesa a Bitonto: "Città bellissima in cui ho ritrovato lo stesso calore della gente"

Presenti il senatore Michele Boccardi e l’ex consigliere regionale Domenico Damascelli, candidati alla Camera nel plurinominale Puglia 2 (Bari), il consigliere comunale barese di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre, candidato all'uninominale senato Puglia 3, i consiglieri comunali, cittadini e simpatizzanti. Particolarmente sentita la visita nel centro antico della città, salutando i titolari delle attività commerciali - tra cui anche quella interessata da recenti fatti di cronaca - cittadini e residenti.





"Il momento più commovente per me - ha concluso Dalla Chiesa - è stato quando sono andata sul luogo dov'è stata brutalmente uccisa, in un agguato mafioso, l'innocente Anna Rosa Tarantino (il 30 dicembre 2017), che era appena uscita dalla messa e stava semplicemente tornando a casa sua".

BITONTO (BA) - "Io mi metto realmente al vostro servizio. Ho detto sì alla candidatura perché è in Puglia, una Regione che amo: non sono una paracadutata. Questa è una terra solare, ho trovato qui tanto affetto, tanta bellezza. Bitonto è una città ricca di arte e c'è tanta gente operosa, è una realtà che a me piace molto. C'ero già stata e ho ritrovato lo stesso calore dei bitontini: per questo non accetto provocazioni di chicchessia. La città va amata e guardata con gli stessi occhi con cui la guardiamo noi. Vi prometto che per voi sarò un cassetto: raccoglierò le vostre istanze. Non potrò realizzare tutto, ma farò il necessario affinché la vostra voce venga rappresentata". Lo ha detto Rita Dalla Chiesa, candidata alla Camera nel collegio uninominale Puglia 4 (Molfetta-Bitonto) e plurinominale Puglia 2 (Bari) tra le fila di Forza Italia, a Bitonto durante un appuntamento elettorale.