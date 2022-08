Rosmy torna con il nuovo singolo 'Tutto bene': ''Il mio urlo contro una società incoerente''

MILANO - Torna sulla scena musicale, dopo il precedente brano 'Fake news', la cantautrice Rosmy con il nuovo singolo 'Tutto bene', accompagnato dal videoclip diretto da Beppe Gallo. “Tutto bene” è un brano di rottura e di forte contrapposizione dove Rosmy racconta una società senza idee ma che vive di troppa immagine.

Nel videoclip si vede il dualismo e l’ atipico alter ego, come si evidenzia nel sottotitolo “Rosmy vs Rosmy”. Ci sono infatti una Rosmy glamour influencer che segue la moda e una Rosmy popstar che punta sul nudo, in una duplice versione che confonde: autotune, look trasgressivo e approssimazione nei suoi personaggi sempre diversi e mai scontati.





Qual è il messaggio che vuoi mandare con 'Tutto bene'?

“Tutto bene” è un brano provocazione e una forte contrapposizione si evince sia nella scrittura che nelle emozioni. Ho cercato uno stile nuovo fatto con sistemi modernissimi, anche se non ho voluto fare il solito featuring tanto di moda oggi per crescere, ma ho voluto evidenziare la lotta che faccio con me stessa per farmi sentire, in una società sorda, poco attenta alle parole, che vive di immagine. Non si cercano più gli ideali, si tende a non pensare, si imita, ci si adagia su un modello stereotipato che si ripete, magari anche con più volti, fino a diventare l'unica cosa che funziona. Più volte mi sono chiesta per quanto tempo?

Cosa c'è che non va nella società che ci circonda?

Non entro nel merito di giudicare perché lo fanno già in troppi, posso solo dire che con questo brano mi sono immaginata, come fossi una macchina fotografica, di fare degli screenshot sulla società che ai miei occhi risulta sempre più incoerente, contraddittoria, nevrotica e bipolare. Sta a chi ascolta e a chi vive ciò che ascolta a dare la giusta interpretazione

E' della situazione politica cosa ne pensi?

Penso che bene o male e indipendentemente dagli schieramenti, in politica girino sempre le stesse facce. In tal proposito vorrei fare un’autocitazione “Il vecchio non molla” come dico nel mio ultimo brano. Secondo me, il vero cambiamento è l’inizio di un miglioramento.

Come si è evoluto il tuo percorso nella musica?

Ho vissuto e vivo tutt’ora la musica passo per passo, gradino per gradino seguendo l’istinto e il gusto e poco le mode.

(Credits foto ufficio stampa)

C'è sempre spazio per gli artisti noti e poco per gli emergenti?

Purtroppo è vero ma credo che lo spazio a cui alludi sia davvero poco per tutti in questo momento.

Cosa dobbiamo aspettarci da Rosmy?

Sicuramente Rosmy è tutto quello che non vi aspettate, ma se devo essere sincera neanche io so cosa aspettarmi e mi stupisco ogni volta.





Grazie all'ufficio stampa Filippo Broglia.