Ruvo di Puglia: sequestrata centrale della droga con 900 kg di marijuana

RUVO DI PUGLIA (BA) - E’ stata individuata e sequestrata a Ruvo di Puglia una centrale per il confezionamento di circa 900 chili di marijuana. L’attività si svolgeva in una ex stalla.Le due persone che si trovavano all'interno sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio, aggravata dall'ingente quantitativo, di sostanze stupefacenti.I circa 900 kg di marijuana, se venduti al dettaglio, avrebbero generato ricavi per circa un milione di euro. Gli arrestati sono stati bloccati - secondo l'accusa - mentre erano intenti a pesare, stoccare e confezionare interi cartoni pieni di marijuana.Sequestrati anche macchinari per porre le buste di droga sottovuoto, bilance, cassette, generatori elettrici ed altri strumenti.