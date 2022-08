"Vorrei che la signora non parlasse a me, dovrebbe fare questa filastrocca a una donna che lavora in una rsa da 40 anni e ha la schiena rotta, a un metalmeccanico che si alza alle 6 o a un agricoltore che da 40 anni sale su un trattore. Chi sceglie la signora e il Pd sappia che da gennaio si va in pensione a 67 anni dai 62 di oggi. È immorale e ingiusta". Così Matteo Salvini a Salerno.

Fonte: Agenzia Vista