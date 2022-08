Bonetti: “Meloni impari a fare i conti su assegno unico”

ROMA - "Al Governo, da ministra della Gioventù per tre anni, Meloni non ha portata a casa una sola legge e una sola riforma per i giovani e le giovani famiglie e oggi si candida a premier usando le leggi e le riforme che io ho fatto con il Governo Draghi". "Che l'assegno unico e universale fosse una misura fondamentale per il nostro Paese, Meloni lo annuncia oggi. Ecco, noi questa misura l'abbiamo voluta, costruita e fatta. Meloni dice che la vuole aumentare dl 50% investendo altri 6 miliardi. Se si candida a premier è bene che impari a fare i conti, almeno quelli elementari. Noi l'assegno unico e universale l'abbiamo voluto, costruito e fatto. E lo rafforzeremo attuando tutta la riforma del Family Act". Lo dice la ministra per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

Fonte: Agenzia Vista