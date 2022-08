San Severo d'estate: gli appuntamenti della settimana

SAN SEVERO(FG) - Sono due gli appuntamenti in programma questa settimana con la rassegna SAN SEVERO. SERE D’ESTATE 2022, organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura.Questa sera, martedì 30 agosto, coinvolgente atmosfera con il mondo dei più piccoli: alle ore 19,00 si terrà in PIAZZA MUNICIPIO lo spettacolo il MAGICO MONDO DEI BURATTINI di Luca Torregrossa che presenta MASCHA E ORSO, un evento riservato ai bambini della città.Venerdì 2 settembre, alle ore 20,00, sempre in Piazza Municipio, LA VERA STORIA DELLA GATTA CENERENTOLA… E ALTRO. Racconti per una sera d’estate con Stefania Poveromo, Sergio Matranga e Davide Dell’Oglio.Gli eventi sono con ingresso libero.