Di Maio: destra e rischio default? Nel mondo ricordano

ROMA - Che se vince la destra ci sia il rischio di default per il Paese "io veramente lo dico in Italia, sono candidato per Impegno civico e faccio la campagna elettorale. Ma nel mondo se li ricordano questi signori qua perche' nel 2011 Berlusconi si dovette dimettere mentre stavano saltando i conti dello Stato. Non c'e' bisogno di Luigi Di Maio che lo vada a dire in giro". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Rtl, replicando a chi lo accusa di strumentalizzare il suo ruolo per criticare l'Italia nel contesto internazionale.