Sanità, Bellomo (Lega): "Su disastro Puglia chi governa da 17 anni fa lo scaricabarile"

BARI - “La colpa è sempre degli altri. Sul disastro vergognoso della sanità pugliese, la sinistra che governa la Regione da 17 anni e 4 mesi non sa fare altro che il solito antico giochino dello scaricabarile. Si parte da “abbiamo lasciato piena autonomia ai direttori generali delle Asl”, si transita dal “problema che riguarda tutta l’Italia”, fino ad approdare all’evergreen “la colpa è dei governi nazionali del passato”. Tutto, tranne l’unica cosa che andrebbe fatta: chiedere scusa ai cittadini. Comprendo il presidente Emiliano, troppo impegnato in queste ore a piazzare tutti i suoi uomini in Parlamento, ma francamente sono ancora più preoccupato per la sanità pubblica quando leggo certe affermazioni di chi avrebbe la responsabilità regionale di governare il problema. Evidentemente, ci sono politici che vivono su Marte e di tanto in tanto mettono piede in Puglia. La verità è che ogni giorno mi arrivano segnalazioni di nuove criticità. La gente è esasperata e vorrebbe che la politica agisse. Quando però non si sa fare altro che scaricare le colpe, come se ci si trovasse lì di passaggio, lo scenario è ancora più drammatico. L’opposizione può soltanto denunciare, ma chi ha la forza dei numeri, fosse anche solo perché ha da poco cambiato casacca, ha il dovere di dare risposte e fornire soluzioni. Soluzioni, non opinioni. Di chiacchiere ne abbiamo sentite già troppe”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.